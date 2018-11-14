Под Калининградом таксист и его пассажир поссорились из-за зонтика и мусорных пакетов

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-14T11:52:51+03:00

В итоге водитель получил порцию перцового газа в лицо, а его автомобиль – удар ножом в колесо

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В Гвардейске частный таксист как-то утром взял на борт пассажира. Но когда доехали до места назначения и клиент уже собирался покинуть салон, когда водитель обнаружил, что на заднем сиденье отсутствуют его зонт и рулон пакетов для мусора. Недолго думая, бомбила заглянул в сумку пассажира, и к своему возмущению обнаружил там пропавшие вещи. Отобрав свое имущество у воришки, он выпихнул его из машины.

Оказавшись на улице, разозленный неудачей и унижением любитель чужих зонтиков выхватил из кармана аэрозольный баллончик и щедро опрыскал им таксиста. А пока тот чихал, кашлял и вытирал струившиеся слезы, достал строительный нож и в отместку проткнул колесо «тачки».

Придя в себя, пострадавший гвардеец кинулся в полицию, которая в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила личность подозреваемого. В итоге 39-летний житель Калининграда был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение и повреждение чужого имущества.

- Кроме того в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Угроза убийством», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. – Ее санкции включают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.