Калининградская «Балтика» в среду сыграет с «Лучем» из Владивостока

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-14T12:23:38+03:00

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В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» в среду сыграет на своем поле с командой «Луч» из Владивостока.

В этом сезоне дальневосточники набрали отменный турнирный ход – они не знают поражений на протяжении 10 матчей подряд. Мало того, за 21 тур футболисты «Луча» пропустили всего 13 мячей.

Добавляет интерес к противостоянию самой западной и восточной команд России наличие в составе «Луча» большой группы экс-балтийцев: Дениса Вамбольта, Кирилла Марущака, Павла Степанца и Павла Голышева.

Начало игры «Балтика» - «Луч» в 19 часов.