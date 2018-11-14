В Калининградской области с начала года оштрафовано больше 7, 5 тысяч пешеходов

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-14T12:39:42+03:00

Наезды автомобилей на людей составляют почти треть от общего количества ДТП на дорогах региона

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За минувшие выходные 10-11 ноября за нарушение Правил дорожного движения в Калининграде и области было оштрафовано 35 пешеходов. По данным регионального Управления ГИБДД, с начала года эта цифра уже превысила 7,5 тысяч человек.

Естественно, соперничать с «железным конем» человеку трудно, поэтому не удивительно, что наезды на пешеходов являются одним из самых многочисленных видов дорожно-транспортных происшествий.

- Доля таких аварий составляет 31 процент от общего числа, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. – И, как правило, характеризуется повышенной травмоопасностью.

Поэтому сегодня каждый четвертый раненый и каждый пятый погибший на калининградских дорогах – из числа пешеходов. Причем зачастую не помогает даже необходимая осторожность, ведь более 40 процентов всех наездов совершается на пешеходных переходах. Хотя в каждом третьем происшествии оказывается виноват сам пеший участник дорожного движения.