Дзюдоистка из Калининграда завоевала две бронзы чемпионата мира среди военнослужащих

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-14T13:21:07+03:00

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Чемпионат мира среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро собрал 171 дзюдоиста из 21 страны. Россию представили 18 атлетов из ЦСКА, в их числе 23-летняя калининградка Анжела Гаспарян.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что ей удалось завоевать две бронзы: в состязании команд и личных встречах.

В индивидуальных соревнованиях Анжела проиграла француженке, но матч за бронзу выиграла у представительницы Народно-освободительной армии Китая.

В минспорта отметили, что в эти дни проходит и чемпионат мира среди военнослужащих по стрельбе из лука. В столице Ирана нашу страну, ЦСКА и Калининград представляет Наталья Авдеева. Желаем ей успехов!