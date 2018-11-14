Дзюдоистка из Калининграда завоевала две бронзы чемпионата мира среди военнослужащих
Чемпионат мира среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро собрал 171 дзюдоиста из 21 страны. Россию представили 18 атлетов из ЦСКА, в их числе 23-летняя калининградка Анжела Гаспарян.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что ей удалось завоевать две бронзы: в состязании команд и личных встречах.
В индивидуальных соревнованиях Анжела проиграла француженке, но матч за бронзу выиграла у представительницы Народно-освободительной армии Китая.
В минспорта отметили, что в эти дни проходит и чемпионат мира среди военнослужащих по стрельбе из лука. В столице Ирана нашу страну, ЦСКА и Калининград представляет Наталья Авдеева. Желаем ей успехов!