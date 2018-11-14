Калининградец украл у своей матери 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-14T13:27:33+03:00

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В полицию города Светлый обратилась 57-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что с ее банковских счетов бесследно пропали 200 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска выяснили, что сбережениями светловчанки завладел ее собственный сын, тайком сумевший заполучить доступ к маменькиным активам. Увы, к моменту появления полицейских 33-летнее дитятко успело профукать все денежки. И теперь готовится к первоходу в «зону», где может пробыть до шести лет.

«Не жди меня, мама, хорошего сына!..»