2018-11-14T14:49:14+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная Балтийскому казачеству

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Выставку, посвященную казачеству в Калининградской области, готовят в областном историко-художественном музее.

Как сообщили в музее, экспозиция рассказывает о событиях прошлого и настоящего, быте и культуре казаков Калининградской области и России.

С первых лет образования Калининградской области в ней жили и работали потомки казаков.

В 1990 был созван организационный Круг казаков Балтики. Позднее создали Балтийский союз казаков. В 1999 г. был создан Балтийский Отдельный казачий «Округ» – Балтийский казачий союз Калининградской области.

Сегодня на территории Калининградской области в составе Окружного казачьего общества зарегистрированы 39 казачьих объединения, в которых свыше 1000 человек.

Выставка откроется 15 ноября и проработает до 13 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посредничавшая при сбыте фальшивой валюты калининградка получила срок в «зоне»
За 10 месяцев в Калининграде построили 80 многоквартирных домов
Калининградец обворовал и поджег квартиру своих родителей
Власти Калининграда объявили конкурс на строительство детсада на ул. Карамзина
Горсовет принял бюджет Калининграда в первом чтении
Стал известен подрядчик, который займется реконструкцией набережной в Советске
Мэрия: Причиной потопа на ул. Нарвской стали закатанные в асфальт канализационные колодцы
Десять призывников из Калининграда отправились служить в Президентский полк
Благоустройство набережной Летнего озера в Калининграде обещают закончить в этом году
Под Калининградом суд оштрафовал фирму, обезобразившую историческое здание
Алиханов призвал ускорить конкурсные процедуры для строительства школы на ул. Артиллерийской
Калининградец украл у своей матери 200 тысяч рублей
Дзюдоистка из Калининграда завоевала две бронзы чемпионата мира среди военнослужащих
В Калининградской области с начала года оштрафовано больше 7, 5 тысяч пешеходов
Калининградская «Балтика» в среду сыграет с «Лучем» из Владивостока
Под Калининградом таксист и его пассажир поссорились из-за зонтика и мусорных пакетов
В октябре в торговых точках в Калининграде нашли 34 кг «санкционки»
Около отеля «Гранд Палас» в Светлогорске закрыли спуск на пляж
Очевидцы сообщают о крупном ДТП с пострадавшими в Гурьевске
425 тысяч жители Калининградской области получили прививки от гриппа
В Калининграде десятки улиц остались без холодной и горячей воды
На границе в Багратионовске задержали пассажирский автобус с сигаретами в тайнике