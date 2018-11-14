В Калининграде откроется выставка, посвященная Балтийскому казачеству

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-14T14:49:14+03:00

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Выставку, посвященную казачеству в Калининградской области, готовят в областном историко-художественном музее.

Как сообщили в музее, экспозиция рассказывает о событиях прошлого и настоящего, быте и культуре казаков Калининградской области и России.

С первых лет образования Калининградской области в ней жили и работали потомки казаков.

В 1990 был созван организационный Круг казаков Балтики. Позднее создали Балтийский союз казаков. В 1999 г. был создан Балтийский Отдельный казачий «Округ» – Балтийский казачий союз Калининградской области.

Сегодня на территории Калининградской области в составе Окружного казачьего общества зарегистрированы 39 казачьих объединения, в которых свыше 1000 человек.

Выставка откроется 15 ноября и проработает до 13 декабря.