Алиханов призвал ускорить конкурсные процедуры для строительства школы на ул. Артиллерийской

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-14T14:22:58+03:00

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Конкурсные процедуры для строительства школы на улице Артиллерийской в Калининграде необходимо начать уже в этом году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства в среду, 14 ноября.

- Еще раз напоминаю про школу на улице Артиллерийской. Начинайте торги, запускайте техническое задание. Надо это делать уже сейчас. Земляные работы мы вполне можем делать уже в феврале, так что давайте, не затягивайте с этим вопросом. Школу эту ждут, лучше раньше начать, - сказал губернатор.

Напомним, на улице Артиллерийской в Калинниграде планируют построить школу на 1100 мест.