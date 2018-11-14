2018-11-14T14:34:12+03:00
Общество

Под Калининградом суд оштрафовал фирму, обезобразившую историческое здание

Оригинальные элементы бывшего отеля «Восточная Пруссия» в Зеленоградске демонтировали, заменив современными конструкциями
Игорь ОРЕХОВ
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В Зеленоградске на улице Пограничной есть здание, 1906 года постройки, где когда-то располагался отель «Восточная Пруссия». Дом имеет статус объекта культурного наследия местного значения.

Однако нынешний его собственник в лице финансово-инвестиционной компании «РАЙД» это обстоятельство проигнорировал. И демонтировал к такой-то матери оригинальные участки внешних стен, эркеры, перекрытия, внутренние столбы, окна и участки крыши, заменив все это модерновыми конструкциями. Понятное дело, насчет каких-то там глупых заключений и экспертиз при этом заморачиваться никто и не подумал. Обошлись даже без согласованной проектной документации. В итоге история (пардон за каламбур) дошла до суда.

- Представитель юридического лица признал вину, указав, что работы производились в соответствии с полученным разрешением, выданным администрацией Зеленоградского городского округа, - рассказали в пресс-службе райсуда. - Однако полная процедура, предшествующая началу работ, пройдена не была. После проведенной проверки и полученных замечаний работы были приостановлены до оформления всех необходимых документов.

Неизвестно, правда, насколько это поможет обезображенному памятнику архитектуры - равно как и наложенный судом на виновных штраф в размере аж 270 тысяч рублей.

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