2018-11-14T14:55:12+03:00
Общество

Благоустройство набережной Летнего озера в Калининграде обещают закончить в этом году

Ранее власти жаловались, что конкурс по выбору подрядчика завершился слишком поздно
Иван МАРКОВ
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Несмотря на то, что конкурс по выбору подрядчика, занимающегося благоустройством набережной Летнего озера, завершился слишком поздно, городские власти обещают, что все работы будут выполнены уже в этом году. Об этом во вторник журналистам сообщил мэр города Алексей Силанов.

- Сегодня генеральный подрядчик привлек на работу субподрядчиков, которые активно работают, - заявил Силанов. - В ближайшие дни я планирую туда выезд. Думаю, что в этом году проект по благоустройству Летнего озера мы исполним.

Напомним, подрядчика на этот объект удалось найти только после повторного конкурса, прошедшего в сентябре этого года. Предыдущие же торги были отменены решением ФАС, в них победила компания депутата горсовета Олега Петросова.

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