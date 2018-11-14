Десять призывников из Калининграда отправились служить в Президентский полк

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-14T15:00:51+03:00

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В ходе осенней кампании десять калининградских призывников отправились проходить военную службу в Президентский полк. Торжественные проводы призывников состоялись в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все призывники имеют особые достижения в спорте, науке, творчестве, добровольчестве, многие реализовали проекты в молодежной сфере.

- Служба в Президентском полку даёт новые перспективы для дальнейшего роста и развития, позволяет молодым людям испытать свои силы и проявить себя. Желаю призывникам отличной добросовестной службы и настоящих армейских товарищей, – отметил зам руководителя агентства по делам молодежи Денис Калиновский.

Напомним, впервые 20 калининградских призывников были направлены для прохождения службы в Президентском полку весной 2009 года. Всего на службу в Президентский полк было призвано 235 молодых людей, проживающих в Калининградской области.