2018-11-14T15:20:29+03:00
Общество

Мэрия: Причиной потопа на ул. Нарвской стали закатанные в асфальт канализационные колодцы

Подрядчик решил спрятать дождеприемники под асфальт
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде рабочие подрядной организации, занимающейся ремонтом улицы Нарвская…закатали в асфальт две ливнёвки. Именно это и стало причиной потопа на проезжей части после небольшого дождя, который прошел во вторник. Об этом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининграда.

- Подрядная организация закатала в асфальт два дождеприемника. Их очистили, вода сошла, лужи больше нет, - сообщили «Комсомолке». – На место выезжали специалисты муниципального казенного учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт».

Напомним, в Калининграде с утра в среду 14 ноября микрорайон Сельма оказался буквально парализован из-за пробок на дорогах. Причиной тому стала затопленная улица Нарвская, которая превратилась в озеро после дождя, прошедшего во вторник 13 ноября.

«Комсомолка» сообщала об этом и публиковала пост на странице в Инстаграме.

Именно ремонт на ул. Нарвской накануне критиковал губернатор Антон Алиханов.

- На ул. Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Все там будет доделано, приведено в финальный вид. Нарвская окончательно не сдана. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, они продолжают за него нести ответственность в течение 5 ближайших лет, - сказал губернатор.

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