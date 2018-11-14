2018-11-14T15:54:13+03:00
Общество

Стал известен подрядчик, который займется реконструкцией набережной в Советске

Работы по благоустройству выполнит компания "Стройком-Монолит"
Иван МАРКОВ
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Набережная реки Неман в СоветскеНабережная реки Неман в СоветскеФото: Иван МАРКОВ
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Администрация Советска, наконец, нашла подрядчика, который займется благоустройством набережной реки Неман. На повторные торги подали заявки две компании, понизившие первоначальную ставку контракта.

Согласно итоговому протоколу, опубликованному на портале госзакупок, АО «Ремонт тоннелей и мостов» из города Москвы предложило выполнить работы за 9 496 768,68 рублей, но победителем стало ООО «Стройком-Монолит» из Калининграда, сбившее цену до 9 447 816,26 рублей. Напомним, власти предлагали провести работы за 9 790 483 рублей.

Победившей компании предстоит до 30 ноября следующего года, благоустроить историческую часть набережной города, в которую включен ремонт асфальтовой дороги и брусчатой мостовой.

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