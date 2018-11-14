Горсовет принял бюджет Калининграда в первом чтении

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-14T15:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты горсовета в среду приняли в первом чтении бюджет Калининграда на 2019 год.

По прогнозу, доходы городской казны составят 12 млрд 484 млн 919 тысяч рублей, расходы – 12 млрд 286 млн 318 тысяч рублей. таким образом, профицит городского бюджета составит чуть менее 200 млн рублей.

По словам председателя городского совета Андрея Кропоткина, бюджет на 2019 год – социальный.

- Почти 60 процентов расходов предусмотрено именно на вопросы социальной политики, это почти на 10 процентов больше, чем в текущем году. Важно, что удалось сохранить все льготы, предусмотренные в городском бюджете, - сказал Кропоткин.