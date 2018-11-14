2018-11-14T16:09:24+03:00
Общество

Власти Калининграда объявили конкурс на строительство детсада на ул. Карамзина

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Мэрия Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика строительства детского сада на улице Карамзина. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составит 198 млн рублей, аукцион по выбору подрядчика состоится 3 декабря этого года.

Напомним, разрешение на строительство детсада было выдано в октябре. Отдельно стоящий корпус детского сада рассчитан на 225 мест.

На 2-х этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групп вместимостью не более 24 человек в группе, также предусмотрены группы раннего возраста вместимостью 21, минимальный возраст малышей 1,5 года. В здании детсада предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная.

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