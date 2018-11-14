Калининградец обворовал и поджег квартиру своих родителей

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-14T16:15:51+03:00

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Пожар в квартире одного из домов по улице Комсомольской в городе Пионерский у тушивших его огнеборцев сразу же вызвал сильные подозрения. Они никак не могли понять, с чего вдруг могло загореться злополучное жилище. И тогда к расследованию подключились сотрудники местной полиции.

В результате удалось установить, что возгорание и в самом деле было спровоцировано искусственно. Точнее, оно стало делом рук 26-летнего сына хозяев квартиры. Маявшийся от безденежья и не особо при этом стремившийся работать лоботряс воспользовался удобным моментом, чтобы завладеть родительскими деньгами (семь тысяч злотых и две тысячи юаней наличными), золотыми изделиями и янтарем-сырцом. Все это вор оттащил в ломбард. Но через неделю, испугавшись, что отсутствие побрякушек может броситься в глаза, выкупил их и подбросил обратно. А для надежности решил замести следы еще и подпалив подвесной потолок обычной зажигалкой. Хорошо хоть, что папа с мамой в этот момент отсутствовали...

- Уголовное дело по факту кражи уже возбуждено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Теперь решается вопрос о возбуждении второго - по факту умышленного уничтожения имущества.