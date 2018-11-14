2018-11-14T16:15:51+03:00
Происшествия

Калининградец обворовал и поджег квартиру своих родителей

Добычей молодого мужчины стали наличные деньги, золотые изделия и необработанный янтарь
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар в квартире одного из домов по улице Комсомольской в городе Пионерский у тушивших его огнеборцев сразу же вызвал сильные подозрения. Они никак не могли понять, с чего вдруг могло загореться злополучное жилище. И тогда к расследованию подключились сотрудники местной полиции.

В результате удалось установить, что возгорание и в самом деле было спровоцировано искусственно. Точнее, оно стало делом рук 26-летнего сына хозяев квартиры. Маявшийся от безденежья и не особо при этом стремившийся работать лоботряс воспользовался удобным моментом, чтобы завладеть родительскими деньгами (семь тысяч злотых и две тысячи юаней наличными), золотыми изделиями и янтарем-сырцом. Все это вор оттащил в ломбард. Но через неделю, испугавшись, что отсутствие побрякушек может броситься в глаза, выкупил их и подбросил обратно. А для надежности решил замести следы еще и подпалив подвесной потолок обычной зажигалкой. Хорошо хоть, что папа с мамой в этот момент отсутствовали...

- Уголовное дело по факту кражи уже возбуждено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Теперь решается вопрос о возбуждении второго - по факту умышленного уничтожения имущества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посредничавшая при сбыте фальшивой валюты калининградка получила срок в «зоне»
За 10 месяцев в Калининграде построили 80 многоквартирных домов
Власти Калининграда объявили конкурс на строительство детсада на ул. Карамзина
Горсовет принял бюджет Калининграда в первом чтении
Стал известен подрядчик, который займется реконструкцией набережной в Советске
Мэрия: Причиной потопа на ул. Нарвской стали закатанные в асфальт канализационные колодцы
Десять призывников из Калининграда отправились служить в Президентский полк
Благоустройство набережной Летнего озера в Калининграде обещают закончить в этом году
Под Калининградом суд оштрафовал фирму, обезобразившую историческое здание
Алиханов призвал ускорить конкурсные процедуры для строительства школы на ул. Артиллерийской
В Калининграде откроется выставка, посвященная Балтийскому казачеству
Калининградец украл у своей матери 200 тысяч рублей
Дзюдоистка из Калининграда завоевала две бронзы чемпионата мира среди военнослужащих
В Калининградской области с начала года оштрафовано больше 7, 5 тысяч пешеходов
Калининградская «Балтика» в среду сыграет с «Лучем» из Владивостока
Под Калининградом таксист и его пассажир поссорились из-за зонтика и мусорных пакетов
В октябре в торговых точках в Калининграде нашли 34 кг «санкционки»
Около отеля «Гранд Палас» в Светлогорске закрыли спуск на пляж
Очевидцы сообщают о крупном ДТП с пострадавшими в Гурьевске
425 тысяч жители Калининградской области получили прививки от гриппа
В Калининграде десятки улиц остались без холодной и горячей воды
На границе в Багратионовске задержали пассажирский автобус с сигаретами в тайнике