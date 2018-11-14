За 10 месяцев в Калининграде построили 80 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-14T16:31:07+03:00

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В январе-октябре в Калининграде построили 80 многоквартирных домов на 5 378 квартир. Об этом сообщил председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

Общая площадь построенных многоквартирных домов составляет 353,3 тыс квадратных метров. Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе Калининграда – 181,3 тыс квадратных метров, что составляет 51% от общего объема жилья.

Также за 10 месяцев этого года в Калининграде было построено 78 индивидуальных жилых домов общей площадью 19,6 тыс «квадратов».