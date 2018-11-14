Посредничавшая при сбыте фальшивой валюты калининградка получила срок в «зоне»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-14T16:38:04+03:00

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Зимой 2016 года жительница Калининграде и ее знакомый решили фарцануть поддельными евро. Знакомому удалось раздобыть 353 билета Европейского Центрального банка номиналом по 500 евро каждая. После этого он вышел на потенциального покупателя, которому предложил сомнительный товар по цене в четверть от номинала – мол, потом легко раскидаешь в розницу уже по полной стоимости. Получив согласие, оптовик решил подстраховаться и передать пакет с деньгами поручил пресловутой своей знакомой.

Женщина тоже решила схитрить, попросив свою подругу отдать опасный груз нужному лицу. Подруга, которую уже использовали, что называется, «втемную», ничего не подозревая, явилась на встречу. Которая происходила уже под контролем полицейских в рамках оперативного эксперимента.

Тотчас после передачи фальшивых денег посредницу замели. На допросе она, понятное дело, и не подумала скрывать, для кого именно старается. Так что, вскоре за решеткой оказалась и первая в этой своеобразной очереди дама. Уголовное дело в отношении ее приятеля выделено в отдельное производство, а калининградке Ленинградский райсуд не так давно отмерил за «покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты, совершенное в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от лица обстоятельствам» два года и семь месяцев на общем режиме. Апелляция в высшие инстанции успеха не возымела – как сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда, приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным, наказание – справедливым