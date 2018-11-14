2018-11-14T17:13:31+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Неблагонадежных подрядчиков мы можем не пустить работать только на своей даче

По словам Игоря Билича, мэрия не может ограничить доступ к конкурсам компаниям, срывающим сроки сдачи объектов
Иван МАРКОВ
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Игорь БиличИгорь БиличФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник во время оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель горсовета Андрей Кропоткин предложил создать список неблагонадежных подрядчиков, регулярно срывающих сроки сдачи объектов. Уже после совещания это предложение прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич.

- Просто за срыв сроков подрядчики в реестр не попадают, - сообщил Билич. - Вот если полностью сорван контракт, и есть грубые нарушения – тогда подрядчик попадает в единый по стране реестр недобросовестных поставщиков. Но это еще можно оспорить в суде, не так-то просто занести в этот список.

- А мэрия сможет составить свой собственный список таких подрядчиков? – поинтересовались журналисты.

- Мы можем какие угодно списки составлять, но есть федеральный закон, который четко все регулирует. Если условно фирма из нашего списка выиграет конкурс, у меня не будет возможности ей отказать. А вот на свою дачу мы их никогда пригласим работать, - ответил главный коммунальщик города.

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