Вице-мэр Калининграда: Проектированием дворов нашим сотрудникам приходится заниматься на общественных началах

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-14T17:49:50+03:00

По словам Игоря Билича, в программу «Формирование современной городской среды Калининграда» денег на проектирование не заложено

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич пожаловался журналистам, что его сотрудникам приходится проектировать дворы практически даром.

- В программу по дворам, к сожалению, не входят работы по проектированию, - заявил Билич. -И проектирование осуществляется… Хорошо, у нас есть наше предприятие по ремонту многоквартирных домов, и оно практически на общественных началах выполняет эти работы. То, что финансирование проектов в программу не заложено, рождает некоторые сложности. Но сейчас уже научились, и, в принципе, план есть у нас.

Напомним, в этом году мэрией Калининграда запланировано благоустройство 16 дворовых территорий. Это благоустройство реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».