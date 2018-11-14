В Калининградской области за 5 лет планируют выдать более 500 льготных ипотечных займов

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-14T18:04:15+03:00

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В Калининградской области запущена новая мера поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. Это позволит в ближайшие пять лет выдать более 500 ипотечных займов, сообщил на заседании регионального правительства и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. По его словам, на эти цели предусмотрено 50 млн рублей.

- Мы ожидаем, что за пять лет будет выдано более 500 ипотечных займов, то есть фактические затраты бюджета на поддержку одной семьи, или одного заемщика, составят около 100 тысяч рублей, - сказал он.

По словам главы министерства, субсидия расширяет круг категорий граждан, нуждающихся в финансовой поддержке при приобретении жилья.

- Такой шаг также даст возможность оказать дополнительную поддержку жилищного строительства в области за счет включения в программу всех новостроек региона, – пояснил Сергей Черномаз.