В Калининградской области за 5 лет планируют выдать более 500 льготных ипотечных займов
В Калининградской области запущена новая мера поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. Это позволит в ближайшие пять лет выдать более 500 ипотечных займов, сообщил на заседании регионального правительства и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. По его словам, на эти цели предусмотрено 50 млн рублей.
- Мы ожидаем, что за пять лет будет выдано более 500 ипотечных займов, то есть фактические затраты бюджета на поддержку одной семьи, или одного заемщика, составят около 100 тысяч рублей, - сказал он.
По словам главы министерства, субсидия расширяет круг категорий граждан, нуждающихся в финансовой поддержке при приобретении жилья.
- Такой шаг также даст возможность оказать дополнительную поддержку жилищного строительства в области за счет включения в программу всех новостроек региона, – пояснил Сергей Черномаз.