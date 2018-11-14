В Калининграде машина сбила девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-14T19:36:15+03:00

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Госавтоинспекция Калининграда проводит проверку по факту наезда автомобиля на ребенка.

Инцидент произошел сегодня, около 11 часов утра на проспекте Победы. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не заметил женщину, которая вместе со своим девятилетним сыном пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший в результате ДТП мальчик был госпитализирован.

Полиция устанавливается причины и обстоятельства произошедшего.