2018-11-14T19:36:15+03:00
Происшествия

В Калининграде машина сбила девятилетнего мальчика

Водитель «Фольксвагена» не заметил женщину с сыном, шедших по «зебре»
Игорь ОРЕХОВ
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Госавтоинспекция Калининграда проводит проверку по факту наезда автомобиля на ребенка.

Инцидент произошел сегодня, около 11 часов утра на проспекте Победы. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не заметил женщину, которая вместе со своим девятилетним сыном пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший в результате ДТП мальчик был госпитализирован.

Полиция устанавливается причины и обстоятельства произошедшего.

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