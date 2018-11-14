Тамара Торопова: Нашим туристам уезжать дальше 150 километров от Калининградской области кошелек не позволяет

СЕГОДНЯ 20:17 2018-11-14T20:41:56+03:00

По словам председателя ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, даже новогодние поездки становятся жителям региона не по карману

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В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова заявила, что в последний год заметно снизился чек при покупке турпродуктов.

- Знаете, туроператоры сейчас в тревоге, потому что сейчас уже конец ноября близится, а зимние туры продаются очень и очень плохо. Конечно, пока все зимние направления остаются старыми – это горнолыжный отдых в ближайших странах. С прошлого года наши туристы едут в радиусе 150 километров от области – кошелек дальше не позволяет.

По словам Тороповой, заграничный семейный отдых на новогодние праздники обходится в среднем в 100 тысяч рублей (3 дня для троих членов семьи).

- Те фирмы, которые раньше работали на Будапешт или на Словакию, сейчас тоже работают в радиусе 150 километров, - добавила председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области.