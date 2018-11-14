2018-11-14T20:41:56+03:00
Туризм

Тамара Торопова: Нашим туристам уезжать дальше 150 километров от Калининградской области кошелек не позволяет

По словам председателя ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, даже новогодние поездки становятся жителям региона не по карману
Иван МАРКОВ
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Тамара ТороповаТамара ТороповаФото: Александр КАТЕРУША
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В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова заявила, что в последний год заметно снизился чек при покупке турпродуктов.

- Знаете, туроператоры сейчас в тревоге, потому что сейчас уже конец ноября близится, а зимние туры продаются очень и очень плохо. Конечно, пока все зимние направления остаются старыми – это горнолыжный отдых в ближайших странах. С прошлого года наши туристы едут в радиусе 150 километров от области – кошелек дальше не позволяет.

По словам Тороповой, заграничный семейный отдых на новогодние праздники обходится в среднем в 100 тысяч рублей (3 дня для троих членов семьи).

- Те фирмы, которые раньше работали на Будапешт или на Словакию, сейчас тоже работают в радиусе 150 километров, - добавила председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области.

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