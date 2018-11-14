За 5 лет количество туристов из большой России в Калининградскую область выросло на 25 процентов

СЕГОДНЯ 20:43 2018-11-14T20:49:32+03:00

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В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова рассказала, как сильно в нашем регионе вырос рынок внутреннего туризма из-за санкций и антисанкций.

- Нужно сказать, что нам кризис помог, - заявила Торопова. - Мы занялись импортозамещением, то есть внутренним туризмом. Нам за эти последние пять лет поехали граждане большой России со всех регионов. Процентов на 25 поток вырос за эти пять лет, появились новые фирмы, которые обслуживают только внутренний поток. Но у нас и упал поток въездного туризма. До этого основной рынок был немецким, то есть ностальгический туризм. Туристы по естественным причина стали убывать.

Также Торопова заметила, что если в 2010 году фиксировалось около полумиллиона прибытий туристов в Калининградскую область, то за 9 месяцев этого года их зафиксирован уже миллион.