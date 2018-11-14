2018-11-14T20:49:32+03:00
Туризм

За 5 лет количество туристов из большой России в Калининградскую область выросло на 25 процентов

По словам Тамары Тороповой, региону «помог кризис»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Турпоток в Калининград вырос за 5 лет на 25%Турпоток в Калининград вырос за 5 лет на 25%Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова рассказала, как сильно в нашем регионе вырос рынок внутреннего туризма из-за санкций и антисанкций.

- Нужно сказать, что нам кризис помог, - заявила Торопова. - Мы занялись импортозамещением, то есть внутренним туризмом. Нам за эти последние пять лет поехали граждане большой России со всех регионов. Процентов на 25 поток вырос за эти пять лет, появились новые фирмы, которые обслуживают только внутренний поток. Но у нас и упал поток въездного туризма. До этого основной рынок был немецким, то есть ностальгический туризм. Туристы по естественным причина стали убывать.

Также Торопова заметила, что если в 2010 году фиксировалось около полумиллиона прибытий туристов в Калининградскую область, то за 9 месяцев этого года их зафиксирован уже миллион.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самым привлекательным музеем Калининграда для российских туристов стала подводная лодка
Эксперт: Калининградская область может принять не более двух миллионов туристов в год
Тамара Торопова: Нашим туристам уезжать дальше 150 километров от Калининградской области кошелек не позволяет
В Калининграде машина сбила девятилетнего мальчика
В Калининградской области за 5 лет планируют выдать более 500 льготных ипотечных займов
Вице-мэр Калининграда: Проектированием дворов нашим сотрудникам приходится заниматься на общественных началах
Вице-мэр Калининграда: Неблагонадежных подрядчиков мы можем не пустить работать только на своей даче
Посредничавшая при сбыте фальшивой валюты калининградка получила срок в «зоне»
За 10 месяцев в Калининграде построили 80 многоквартирных домов
Калининградец обворовал и поджег квартиру своих родителей