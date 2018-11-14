2018-11-14T21:45:26+03:00
Туризм

Эксперт: Калининградская область может принять не более двух миллионов туристов в год

По словам Тамары Тороповой, туристический рынок к большим цифрам пока не готов
Иван МАРКОВ
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Туристы в Кафедральном собореТуристы в Кафедральном собореФото: Иван МАРКОВ
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В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая спросила у председателя ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамары Тороповой, какой прогноз количества туристов в год в нашем регионе ей кажется более реальным.

- Знаете, мне понравилось мнение нашего ученого, заведующей кафедрой сервиса и туризма в нашем БФУ имени Канта Натальи Александровны Зайцевой (она готовила одну из концепций развития туризма в Калининградской области). Так вот, по ее подсчетам, наш рынок может принять не более двух миллионов туристов в год, - заявила Торопова.

- Хотели же семь, вроде? – удивилась ведущая.

- Это амбициозные цифры, - ответила Торопова. - Наш объем ограничен средствами размещения, рынком труда, который занят в этой сфере. У нас население-то около миллиона вместе с неработающими. Для этого нужен большой приток миграции людей, работающих в этой сфере.

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