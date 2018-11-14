2018-11-14T22:48:39+03:00
Туризм

Самым привлекательным музеем Калининграда для российских туристов стала подводная лодка

Об этом сообщила председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова
Иван МАРКОВ
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Подводная лодка Б-413 музея Мирового океанаПодводная лодка Б-413 музея Мирового океанаФото: из архива «КП»
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В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова рассказала, какие музеи в Калининграде чаще выбирают иностранцы и туристы из России.

- У иностранцев самые посещаемые объекты – это Кафедральный собор и музея янтаря, - заявила Тамара Торопова. - А вот у тех, кто из глубины России приезжает – подводная лодка.

Также Торопова отметила, что количество иностранных туристов, приезжающих в регион, сейчас примерно 25-30% от общей численности.

- Поток очень упал, - добавила депутат. – В 90-е годы российских групп вообще не было.

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