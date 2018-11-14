Самым привлекательным музеем Калининграда для российских туристов стала подводная лодка
В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутат облдумы Тамара Торопова рассказала, какие музеи в Калининграде чаще выбирают иностранцы и туристы из России.
- У иностранцев самые посещаемые объекты – это Кафедральный собор и музея янтаря, - заявила Тамара Торопова. - А вот у тех, кто из глубины России приезжает – подводная лодка.
Также Торопова отметила, что количество иностранных туристов, приезжающих в регион, сейчас примерно 25-30% от общей численности.
- Поток очень упал, - добавила депутат. – В 90-е годы российских групп вообще не было.