В Славске ночью сгорел склад с сеном
Пожар случился на улице Вокзальной
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 15 ноября пожарные по тревоге выезжали в на улицу Вокзальную в Славске. На часах было 01.57, когда поступило сообщение о возгорании.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный сарай, в котором складировали сено. Огонь уничтожил 11 тонн сена в рулонах.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух местных частей.