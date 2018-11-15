В Славске ночью сгорел склад с сеном

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-15T08:54:16+03:00

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В ночь на четверг 15 ноября пожарные по тревоге выезжали в на улицу Вокзальную в Славске. На часах было 01.57, когда поступило сообщение о возгорании.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный сарай, в котором складировали сено. Огонь уничтожил 11 тонн сена в рулонах.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух местных частей.