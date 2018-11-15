2018-11-15T10:02:30+03:00
Происшествия

В Калининграде на ул. 9 апреля нашли артиллерийский снаряд

Взрывоопасный предмет был вывезен для уничтожения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде на улице 9 апреля мужчина обнаружил железный предмет внешне похожий на боеприпас. Об этом он сообщил в дежурную часть Управления Росгвардии по Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Управления, взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН, которые оперативно прибыли на место, идентифицировали найденный предмет, как 20-мм артиллерийский боеприпас.

Взрывоопасный предмет был утилизирован со всеми мерами безопасности.

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