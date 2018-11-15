Калининградская федерация спортивного ориентирования получила президентский грант
Проект федерации спортивного ориентирования Калининградской области отметиои в грантовом направлении «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».
Размер поддержки составил 2 миллиона 394 тысяч рублей, при этом софинансирование составит дополнительные 696,2 тысяч рублей.
Как сообщаем министерство спорта Калининградской области, наш проект вошел в число более чем 3000 победителей из почти 10 тысяч заявок со всей России.
В планах - повышение квалификации наставников, привлечение новых кадров. Ожидается, что по завершению проекта количество потенциальных спортсменов-ориентировщиков вырастет вдвое. Будут готовить маршрутные карты, закупят стартовое и финишное оборудование, дистанционную экипировку.
- Это настоящий прорыв для нашего направления. Уверены, что спортивное ориентирование привлечёт гораздо больше новых поклонников, чем мы запланировали. На следующий год мы планируем принять крупный старт национального масштаба, - сказал глава профильной федерации Фарит Гайнулов.
Лидером спорториентирования региона уже несколько лет остается Дмитрий Наконечный. В 2017 г. он взял бронзу кубка мира, а в 2018 г. выиграл чемпионат и кубок страны, специализируясь как на классических лесных дистанциях, так и на спринтерских городских.