2018-11-15T10:28:29+03:00
Спорт

Калининградская федерация спортивного ориентирования получила президентский грант

Размер поддержки – более 2,3 млн рублей
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Проект федерации спортивного ориентирования Калининградской области отметиои в грантовом направлении «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Размер поддержки составил 2 миллиона 394 тысяч рублей, при этом софинансирование составит дополнительные 696,2 тысяч рублей.

Как сообщаем министерство спорта Калининградской области, наш проект вошел в число более чем 3000 победителей из почти 10 тысяч заявок со всей России.

В планах - повышение квалификации наставников, привлечение новых кадров. Ожидается, что по завершению проекта количество потенциальных спортсменов-ориентировщиков вырастет вдвое. Будут готовить маршрутные карты, закупят стартовое и финишное оборудование, дистанционную экипировку.

- Это настоящий прорыв для нашего направления. Уверены, что спортивное ориентирование привлечёт гораздо больше новых поклонников, чем мы запланировали. На следующий год мы планируем принять крупный старт национального масштаба, - сказал глава профильной федерации Фарит Гайнулов.

Лидером спорториентирования региона уже несколько лет остается Дмитрий Наконечный. В 2017 г. он взял бронзу кубка мира, а в 2018 г. выиграл чемпионат и кубок страны, специализируясь как на классических лесных дистанциях, так и на спринтерских городских.

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