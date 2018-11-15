Игра «Балтики» с «Лучем» оказалась на третьем месте по посещаемости в 22-м туре ФНЛ
.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 22 тура, прошедшего в среду 14 ноября.
В первую тройку городов по посещаемости 22 тура ФНЛ вошли Саранск, Курск и Калининград.
На матче в Калининграде между «Балтикой» и «Лучем» присутствовали 3 тысячи 765 зрителей.
По результатам матча, ставшего третьим по посещаемости в прошедшем туре, «Балтика» занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ.