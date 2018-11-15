Игра «Балтики» с «Лучем» оказалась на третьем месте по посещаемости в 22-м туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-15T10:25:22+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 22 тура, прошедшего в среду 14 ноября.

В первую тройку городов по посещаемости 22 тура ФНЛ вошли Саранск, Курск и Калининград.

На матче в Калининграде между «Балтикой» и «Лучем» присутствовали 3 тысячи 765 зрителей.

По результатам матча, ставшего третьим по посещаемости в прошедшем туре, «Балтика» занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ.