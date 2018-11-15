Во время ночного пожара в Гвардейском районе пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-15T10:38:01+03:00

В комнате, где он находился, загорелся диван и кресло

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В ночь на четверг 15 ноября пожар случился в Гвардейском районе. На часах было 00:21, когда поступило сообщение о том, что в поселке Озерки горит дом.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме на втором этаже в одной из квартир произошло загорание дивана и кресла. Огонь успел пройти площадь в 2 квадратных метра, прежде чем его потушили.

В результате пожара пострадал один человек, который находился в комнате.