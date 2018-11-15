Во время ночного пожара в Гвардейском районе пострадал человек
В комнате, где он находился, загорелся диван и кресло
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В ночь на четверг 15 ноября пожар случился в Гвардейском районе. На часах было 00:21, когда поступило сообщение о том, что в поселке Озерки горит дом.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме на втором этаже в одной из квартир произошло загорание дивана и кресла. Огонь успел пройти площадь в 2 квадратных метра, прежде чем его потушили.
В результате пожара пострадал один человек, который находился в комнате.