В Калининграде 750 человек проверили уровень сахара в крови

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-15T10:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 ноября, в Калининградской области прошла массовая профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом.

На площади Победы в Калининграде и в холле администрации Гурьевска работали мобильные центры здоровья, в которых можно было пройти экспресс-диагностику.

В течение трех часов исследование прошли 748 человек.

- Пациентам с высоким уровнем глюкозы в крови было рекомендовано получить консультацию врача-эндокринолога в поликлинике по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования. Восемнадцать участников акции с особо высокими показателями получили бесплатные глюкометры для проведения регулярного контроля сахара в крови в домашних условиях, - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.