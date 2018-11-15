2018-11-15T10:57:00+03:00
Туризм

Министр: Туристы предпочитают путешествовать по Калининградской области самостоятельно

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По Калининградской области туристы предпочитают путешествовать самостоятельно. Об этом заявил министр культуры и туризма Андрей Ермак на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

- У нас действуют порядка 50 туристических маршрутов различной тематики: связанные с историческим туризмом, культурно-познавательным и другим. Большинство туристов путешествуют самостоятельно. Они могут воспользоваться виртуальным путеводителем KLD-3D.RU. Этот сервис популярен среди туристов, – сообщил Андрей Ермак. – Есть несколько маршрутов, которые мы рекомендуем посетить, кроме традиционных, связанных с янтарем и Балтийским морем, это восток области, где также много объектов культурного наследия. Мы назвали эти маршруты «Военная история Калининградской области. Во славу русского оружия».

Андрей Ермак отметил также, что Калининградскую область за 8 месяцев текущего года уже посетили более миллиона туристов.

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