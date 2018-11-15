2018-11-15T11:12:31+03:00
Происшествия

Калининградец ударом кулака отправил своего приятеля в состояние комы

Двое жителей Гусева поссорились, а затем подрались по ходу совместного застолья
Игорь ОРЕХОВ
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В Гусеве один из местных жителей принимал у себя дома приятеля. Как полагается, выпили - поговорили – поссорились. Выяснять отношения вышли на лестничную площадку. Хозяин жилища получил серию боксерских ударов, упал, ударился головой и выключился. Гость победно удалился, а его бесчувственную жертву через некоторое время обнаружили соседи. Вызвали «Скорую». В больницу 31-летнего мужчину привезли уже в состоянии комы.

Пока врачи вытаскивали пациента с того света, на этом полицейские занимались поисками подозреваемого. И в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 36-летнего горожанина.

Медэкспертиза расценила нанесенные телесные повреждения как «средней тяжести вред здоровью». За это по нормам Уголовного кодекса положено до трех лет в «зоне». Но если потерпевший вдруг из комы не выйдет, статью могут и переквалифицировать на более тяжкую.

«И сейчас Томми молится. А если не молится, то ему бы следовало бы этим заняться» (с).

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