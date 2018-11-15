2018-11-15T11:17:45+03:00
Общество

Двенадцать улиц в Калининграде в районе Верхнего озера остались без света

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет в домах на ул. Потемкина 23 (д/сад № 123), пер. Потемкина 1-9, 4-10, 10а, ул. Береговая 6-16, 24, 28-34, пер. Береговой 1-11, 6-10, 9а, 11а (д/сад «Солнышко»), ул. Сержантская 6, 6а, 11-19, ул. Линейная 14, 16, ул. Братская 1, 2-6, 2а, 3, 4а, 5-11, 15, 15а,б, 17, 17а-г, 18-22, 19, 19а-г, 26, 30-36, ул. Курортная 103, 105.

Для ремонта электрощита свет до 13 часов отключат в дома по ул. Лермонтова 8а, ул. Тельмана 26. также до 18 часов будут отключены дома по ул. Тихоненко 1а, 5, 6, 8, 8а, ул. Дубинина 24.

Холодной воды до 17 часов не будет на ул. Ялтинская 66, 66д, 125-129, 126 (гимназия Альбертина), ул. Киевская 121а-в. Также для ремонта участка 900-мм водовода до 22 часов отключат дома в конце ул. Емельянова - 232, 232а, 234, 234а.

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