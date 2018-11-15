2018-11-15T12:07:41+03:00
Происшествия

В Калининграде главврач роддома могла способствовать гибели ребенка

Причиной рокового решения медработника стала необходимость инъекции дорогостоящего лекарственного препарата
Игорь ОРЕХОВ
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В региональном Управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющей обязанности главврача одного из родильных домов Калининграда. 41-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

Еще 5 ноября в указанный роддом привезли женщину, которая на следующий день произвела на свет мальчика. Для поддержания жизнедеятельности новорожденного потребовалось введение дорогостоящего препарата. И тогда главврач, по версии следствия, велела медперсоналу сделать все для того, чтобы ребенок не выжил. Столь странное, особенно для человека, принимавшего клятву Гиппократа, решение женщина объяснила высокой стоимостью требующегося лекарства и ухудшением показателей статистики в части смертности новорожденных. В этот же день ребенок умер.

- Желая избежать привлечения к установленной законом ответственности и создать благоприятную картину работы учреждения, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что плод погиб еще в утробе матери и ребенок родился мертвым, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Женщина задержана и допрошена, в ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Изъята необходимая документация, запланирован допрос ряда свидетелей. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время подозреваемая главврач имеет статус задержанной. По имеющейся информации, в этой истории фигурирует препарат куросурф, который вводят недоношенным детям, помогая "раскрыться" легким. Стоимость одного флакона емкостью в полтора миллилитра превышает 20 тысяч рублей.

Пока в уголовном деле фигурирует 286-я статья УК РФ в ее первой и третьей частях. В первом случае виновный может провести за решеткой до четырех лет. Третья часть указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Однако если в дальнейшем обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (а это не исключается), речь может идти и о более суровом наказании.

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