На пр. Победы в Калининграде сбили 9-летнего ребенка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининграде в результате наездов пострадали два пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
На пр. Победы в Калининграде 30-летний водитель «Фольксвагена» сбил маму с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.
На ул. А. Невского пенсионер на «Фольксвагене» решил развернуться и сбил 30-летнего мужчину на «зебре». Пешеход госпитализирован.