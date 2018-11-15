2018-11-15T11:55:54+03:00
Происшествия

На пр. Победы в Калининграде сбили 9-летнего ребенка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду в Калининграде в результате наездов пострадали два пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На пр. Победы в Калининграде 30-летний водитель «Фольксвагена» сбил маму с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.

На ул. А. Невского пенсионер на «Фольксвагене» решил развернуться и сбил 30-летнего мужчину на «зебре». Пешеход госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградское правительство предусмотрело в бюджете 472 тыс рублей на вознаграждение за сдачу оружия
Музейный квартал в Калининграде построит компания Аркадия Ротерберга
В Калининграде уголовник позарился на женскую косметику
Калининградские экологи не обнаружили замора рыбы в светлогорском Тихом озере
В Калининграде белорусского дальнобойщика обокрала случайная знакомая
Калининградская «Балтика» получит из бюджета 300 млн рублей за три года
Ермак: Калининградские турмаршруты необходимо в включать в маршруты Совета Европы
В Калининград приедет путешественник, который несколько лет прожил в племени каннибалов Новой Гвинеи
Калининградец зарегистрировал в своей квартире на Красносельской 9 гастарбайтеров
На Куршской косе пройдут занятия для детей-инвалидов
В Зеленоградске отремонтировали кровлю здания, построенного в XIX веке
В Гвардейском районе в лесу заблудились два грибника
В роддоме Калининграда, где умер младенец, - новый руководитель
В Калининград приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Гурьевском районе в тройном ДТП пострадали два человека
Польские туроператоры намерены привозить экскурсии в калининградскую синагогу
Жители Советска пожаловались на тротуарные ограждения в центре города
В Советске восстановили освещение на велосипедной дорожке
В Калининграде главврач роддома могла способствовать гибели ребенка
Двенадцать улиц в Калининграде в районе Верхнего озера остались без света