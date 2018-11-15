На пр. Победы в Калининграде сбили 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-15T11:55:54+03:00

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В среду в Калининграде в результате наездов пострадали два пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На пр. Победы в Калининграде 30-летний водитель «Фольксвагена» сбил маму с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мальчик получил травмы и был госпитализирован.

На ул. А. Невского пенсионер на «Фольксвагене» решил развернуться и сбил 30-летнего мужчину на «зебре». Пешеход госпитализирован.