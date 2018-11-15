2018-11-15T12:43:54+03:00
Общество

В Советске восстановили освещение на велосипедной дорожке

Об этом в четверг заявил глава администрации Николай Воищев
Иван МАРКОВ
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Теперь советчане смогут ездить по велодорожке и ночьюТеперь советчане смогут ездить по велодорожке и ночьюФото: Администрация Советска
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В Советске по велодорожке теперь можно кататься и ночью – накануне муниципальные власти, как сообщил на своей персональной странице в фейсбуке глава города Николай Воищев, восстановили на ней освещение.

- Сегодня закончены работы по восстановлению освещения велосипедной дорожки в Советске, - заявил Воищев. - В народе ее называют «губернаторской». Напомню, благодаря помощи Антона Андреевича Алиханова летом в Советском городском округе появилось благоустроенное место активного отдыха горожан, которые, не мешая пешеходам, могут заниматься велосипедной ездой на специально выделенной для них велодорожке. А с восстановлением освещения число желающих прогуляться в вечернее время вдоль городского озера заметно возросло. Очень рассчитываем на поддержку нашего губернатора и в дальнейшем.

Напомним, ранее Воищев отчитался об установке специальных ограждений перед велодорожкой, благодаря которым автомобили больше не могут выезжать на нее, а также предложил пересадить на велосипеды руководителей МУПов.

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