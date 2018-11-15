2018-11-15T13:04:54+03:00
Общество

Жители Советска пожаловались на тротуарные ограждения в центре города

По их словам, теперь горожанам приходится осваивать новый вид активности – перелезать через заборы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Ограждения на въезде в город установили на очень узкие и разбитые тротуарыОграждения на въезде в город установили на очень узкие и разбитые тротуарыФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Жители Советска уже не первую неделю жалуются на установленные по всему городу тротуарные ограждения, мешающие как пешеходам, так и автомобилистам. В частности, сообщество «Подслушано в Советске» Вконтакте опубликовало сообщение жителя Андрея Сидоренкова, заявившего, что «у жителей Советска появился новый вид городской активности - перелазить через заборы».

- Он возник в связи с установкой придорожных ограждений на центральной улице Ленина, создающих трудности как для пешеходов, так и водителей, - пишет Сидоренков. - Особенно деятельность по преодолению заборов наблюдается вдоль парковки на тихом участке в начале улицы. Чтобы попасть на тротуар и не обходить длинные ограждения по проезжей части, водители и пассажиры припаркованных авто просто перемахивают через них.

Напомним, ранее на главном въезде в город было установлено несколько километров ограждений. Причем, высота заборов оказалась вдвое больше ширины довольно разбитого тротуара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградское правительство предусмотрело в бюджете 472 тыс рублей на вознаграждение за сдачу оружия
Музейный квартал в Калининграде построит компания Аркадия Ротерберга
В Калининграде уголовник позарился на женскую косметику
Калининградские экологи не обнаружили замора рыбы в светлогорском Тихом озере
В Калининграде белорусского дальнобойщика обокрала случайная знакомая
Калининградская «Балтика» получит из бюджета 300 млн рублей за три года
Ермак: Калининградские турмаршруты необходимо в включать в маршруты Совета Европы
В Калининград приедет путешественник, который несколько лет прожил в племени каннибалов Новой Гвинеи
Калининградец зарегистрировал в своей квартире на Красносельской 9 гастарбайтеров
На Куршской косе пройдут занятия для детей-инвалидов
В Зеленоградске отремонтировали кровлю здания, построенного в XIX веке
В Гвардейском районе в лесу заблудились два грибника
В роддоме Калининграда, где умер младенец, - новый руководитель
В Калининград приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Гурьевском районе в тройном ДТП пострадали два человека
Польские туроператоры намерены привозить экскурсии в калининградскую синагогу
В Советске восстановили освещение на велосипедной дорожке
На пр. Победы в Калининграде сбили 9-летнего ребенка
В Калининграде главврач роддома могла способствовать гибели ребенка
Двенадцать улиц в Калининграде в районе Верхнего озера остались без света