Жители Советска пожаловались на тротуарные ограждения в центре города

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-15T13:04:54+03:00

Ограждения на въезде в город установили на очень узкие и разбитые тротуары Фото: Иван МАРКОВ

По их словам, теперь горожанам приходится осваивать новый вид активности – перелезать через заборы

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Жители Советска уже не первую неделю жалуются на установленные по всему городу тротуарные ограждения, мешающие как пешеходам, так и автомобилистам. В частности, сообщество «Подслушано в Советске» Вконтакте опубликовало сообщение жителя Андрея Сидоренкова, заявившего, что «у жителей Советска появился новый вид городской активности - перелазить через заборы».

- Он возник в связи с установкой придорожных ограждений на центральной улице Ленина, создающих трудности как для пешеходов, так и водителей, - пишет Сидоренков. - Особенно деятельность по преодолению заборов наблюдается вдоль парковки на тихом участке в начале улицы. Чтобы попасть на тротуар и не обходить длинные ограждения по проезжей части, водители и пассажиры припаркованных авто просто перемахивают через них.

Напомним, ранее на главном въезде в город было установлено несколько километров ограждений. Причем, высота заборов оказалась вдвое больше ширины довольно разбитого тротуара.