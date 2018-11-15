Польские туроператоры намерены привозить экскурсии в калининградскую синагогу
В среду 14 ноября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Волова спросила у председателя ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области, депутата облдумы Тамары Тороповой, может ли открытая 8 ноября синагога стать туристическим объектом, интересным для иностранцев.
- Да, - ответила Торопова. – Я тут вернулась с форума, где мои польские партнеры очень этим заинтересовались. Для них, как они говорят, это интересный объект. Они готовы привозить туристов туда. Дело в том, что культура региона определяется как раз толерантностью.
Напомним, синагога в Калининграде была построена на месте Новой Либеральной синагоги Кенигсберга, сожженной во время Хрустальной ночи 1938 года.