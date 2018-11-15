В Гурьевском районе в тройном ДТП пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Гурьевском районе в результате двух ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На 12-м километре автодороги Калининград-Полесск водитель «Форда» выехал на встречку и врезался в «Ниссан». После этого «Ниссан» отбросило на «Фиат».
В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажирка «Ниссана» получили травмы.
В конце дня на автодороге Гурьевск-Каширское водитель «Рено» врезался в БМВ. В результате столкновения пострадал водитель «Рено».