2018-11-15T13:39:40+03:00
Общество

В Калининград приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Визит главы РПЦ намечен на 23-25 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград на следующей неделе прилетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоящий визит главы РПЦ анонсирует пресс-служба калининградской епархии.

Патриарх прилетит в Калининград в пятницу 23 ноября.

В субботу, 24 ноября, в 10:00 состоится освящение памятника святому князю Александру Невскому, который расположен на территории одноименного храма в городе Балтийске.

Вечером того же дня в 18:00 Патриарх Кирилл возглавит утреню всенощного бдения в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда.

В воскресенье, 25 ноября в 10:00 Патриарх возглавит великое освящение храма святой Лидии в Калининграде на ул. Аксакова и божественную литургию.

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