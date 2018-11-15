2018-11-15T13:40:06+03:00
Здоровье

В роддоме Калининграда, где умер младенец, - новый руководитель

Надежда Ржевская
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По информации источников «Комсомолки», роддом, руководитель которого подозревается в превышении должностных полномочий, поручено возглавить Олегу Седневу.

Олег Седнев в 2016 году был назначен новым главным врачом Калининградского областного роддома №1 на улице Клинической. До этого врач возглавлял отделение гинекологии больницы скорой медицинской помощи Калининграда.

Летом этого года в минздраве Калининградской области объявили о началt объединения роддома №1 и регионального перинатального центра. Новую структурe возглавляет Ольга Грицкевич.

Комментируя слияние двух учреждений, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сказал, что роддом №1 до появления перинатального центра являлся флагманом в системе учреждений репродуктивного здоровья и родовспоможения в Калининградской области.

- Все сложные роды проходили именно в первом роддоме, - напомнил министр. – Сегодня в роддоме работают уникальные кадры, которые на уровне столичных клиник решают сложнейшие задачи.

Министр сказал тогда, что есть идея создать на базе роддома № 1 отделение перинатального центра по восстановлению репродуктивного здоровья пациенток.

- А для начала здание уже экс-роддома ждет ремонт, - сказал тогда министр.

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