2018-11-15T13:47:00+03:00
Общество

В Гвардейском районе в лесу заблудились два грибника

Виктор Сергеев
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В Гвардейском районе вторые сутки разыскивают заблудившихся грибников. Об этом сообщают волонтеры на странице «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в «Вконтакте».

50-летняя женщина и 55-летний мужчины ушли собирать грибы во сторник, 13 ноября в районе поселка Ельняки и перестали выходить на связь.

- Нужна любая помощь волонтеры и квадрокоптеры! Телефон для связи: 89005660050- Лика, координатор поиска, - сообщается на странице в «Вконтакте».

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