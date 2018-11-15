В Гвардейском районе в лесу заблудились два грибника

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-15T13:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейском районе вторые сутки разыскивают заблудившихся грибников. Об этом сообщают волонтеры на странице «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в «Вконтакте».

50-летняя женщина и 55-летний мужчины ушли собирать грибы во сторник, 13 ноября в районе поселка Ельняки и перестали выходить на связь.

- Нужна любая помощь волонтеры и квадрокоптеры! Телефон для связи: 89005660050- Лика, координатор поиска, - сообщается на странице в «Вконтакте».