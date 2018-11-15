2018-11-15T14:04:36+03:00
Общество

В Зеленоградске отремонтировали кровлю здания, построенного в XIX веке

Рабочие также приводят в порядок фасад
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске завершили работы по ремонту кровли старинного здания по улице Ленина 1. Их стоимость составила 1785,8 тысяч рублей. По данным местной администрации, служба заказчика приступила к приемке выполненных работ.

На этом здании, в начале XIX века, которое является объектом культурного наследия, в ближайшее время завершат ремонт фасада. В планах установить систему подсветки.

Как отмечает администрация Зеленоградска, до 1946 года в этом здании находился отель «Балтийское море». В послевоенные годы в здании обосновались органы власти Зеленоградского района. Сейчас на первом и третьем этажах расположены структурные подразделения администрации округа, Зеленоградская территориальная избирательная комиссия и ряд других учреждений. Второй этаж здания занимает городская библиотека.

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