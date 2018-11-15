На Куршской косе пройдут занятия для детей-инвалидов
В нацпарке «Куршская коса» пройдут первые занятия в рамках проекта «Экотропа Королевский бор: увидеть и сохранить».
В четверг, 15 ноября на косе ждут воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Особый ребенок». Поездка для еще одной группы детей организована благотворительным фондом «Берег надежды».
Как сообщает пресс-служба нацпарка, еще один урок состоится в пятницу для воспитанников дома-интерната «Сосновая усадьба» из Пионерского.
Ребята знакомятся с флорой и фауной нацпарка, изучают особенности Балтийского моря.
Как отмечают на косе, чтобы тропа «Королевский бор» стала универсальной для посещения, еще предстоит потрудиться – проект планируется завершить к апрелю 2019 года.
Проект реализуют благодаря инициативе АНО – Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура» и финансовой поддержке Фонда сохранения Балтийского моря.