На Куршской косе пройдут занятия для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-15T14:11:43+03:00

Мероприятия состоятся в рамках проекта «Экотропа Королевский бор: увидеть и сохранить»

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В нацпарке «Куршская коса» пройдут первые занятия в рамках проекта «Экотропа Королевский бор: увидеть и сохранить».

В четверг, 15 ноября на косе ждут воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Особый ребенок». Поездка для еще одной группы детей организована благотворительным фондом «Берег надежды».

Как сообщает пресс-служба нацпарка, еще один урок состоится в пятницу для воспитанников дома-интерната «Сосновая усадьба» из Пионерского.

Ребята знакомятся с флорой и фауной нацпарка, изучают особенности Балтийского моря.

Как отмечают на косе, чтобы тропа «Королевский бор» стала универсальной для посещения, еще предстоит потрудиться – проект планируется завершить к апрелю 2019 года.

Проект реализуют благодаря инициативе АНО – Центр развития социальных и образовательных проектов «Аура» и финансовой поддержке Фонда сохранения Балтийского моря.