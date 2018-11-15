2018-11-15T14:14:11+03:00
Общество

Калининградец зарегистрировал в своей квартире на Красносельской 9 гастарбайтеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Очередной случай нарушения миграционного законодательства выявили полицейские в Калининграде. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 42-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Красносельской девять иностранных граждан.

- Полицейские опросили соседей, который указали, что никогда не видели гостей региона в квартире подозреваемого, - отметили в пресс-службе УМВД.

На калининградца завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», ему грозит до трех лет лишения свободы.

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