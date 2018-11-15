2018-11-15T14:23:27+03:00
Звезды

В Калининград приедет путешественник, который несколько лет прожил в племени каннибалов Новой Гвинеи

Хуберт Матишек расскажет о своих опасных приключениях
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Немецкий путешественник Хуберт Матишек, чья коллекция выставлена в Морском выставочном центре в «Янтарь холле» Светлогорска, впервые приедет в Россию. Встреча с ним, организованная Музеем Мирового океана, состоится 24 ноября. Путешественник расскажет о своих приключениях и поделится историями о жизни среди племен каннибалов, мифами народов Индонезии и Океании.

Черепа, украшения, предметы быта, выставленные в филиале Музея Мирового океана в Светлогорске, собирались в 1960-1990-е годы Хубертом Матишеком. Немец, живущий сегодня в Испании, несколько лет провел в племенах каннибалов Новой Гвинеи.

Как говорят в музее, счастливо избежав участи быть съеденным, Хуберт сумел наладить контакт с папуасами и снял документальный фильм, который произвел фурор в 60-х годах.

Собранные во время экспедиций предметы долгие годы хранились в семье путешественника, пока он не решился их продать. Коллекция была приобретена российским предпринимателем Владимиром Щербаковым, который и передал ее Музею Мирового океана.

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