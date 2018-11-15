Ермак: Калининградские турмаршруты необходимо в включать в маршруты Совета Европы

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-15T14:24:09+03:00

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Туристические маршруты в Калининградской области необходимо интегрировать в международные проекты, что позволит их эффективно продвигать. Об этом заявил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

- Я говорю о таких проектах как международный водный маршрут «Е-70», «Серебряное ожерелье» и другие. Комплексный подход привлечет большую аудиторию, – отметил глава министерства.

По его словам, есть еще один интересный проект –включение калининградских турмаршрутов в маршруты Совета Европы.

- Иностранцы активно интересуются маршрутами, которые входят в глобальные проекты, потому что они доверяют им как стандарту качества. Мы хотим включить в маршруты Совета Европы те, что связаны с Петром I, Наполеоном и янтарной тематикой, - заявил Андрей Ермак.