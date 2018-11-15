Калининградская «Балтика» получит из бюджета 300 млн рублей за три года
.Фото: fc-baltika.ru
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В 2019-2021 годах калининградский футбольный клуб «Балтика» будет получать из бюджета области по 100 миллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Калининградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Деньги будут выделены в качестве субсидии АО «Футбольный клуб «Балтика»22 на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в Футбольной национальной лиге.
Напомним, после 2-х туров калининградская команда находится на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ.