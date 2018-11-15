В Калининграде белорусского дальнобойщика обокрала случайная знакомая
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району задержали жительницу Калининграда, которая похитила деньги у белорусского дальнобойщика.
Транзитом через Калининград следовал белорусский дальнобойщик. В пути он маленько притомился и решил тормознуть на улице Железнодорожной. Скоротать ночь помогла приятная во многих отношениях девушка, с которой молодой мужчина там же и познакомился. Утром шоферюга проснулся не только в одиночестве, но также без 200 американских долларов, 300 евро, 15 тысяч российских рублей и планшетного компа, хранившихся в кабине трейлера. Пришлось сделать незапланированную ходку в полицию.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение подозреваемой, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Но «плечевая» - 31-летняя горожанка еще оперативнее успела обратить планшетник в деньги и профукать их вместе с остальной наличностью. Воровке грозит до пяти лет лишения свободы.